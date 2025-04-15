Google навчає ШІ розмовляти мовою дельфінів

У Google створили модель штучного інтелекту DolphinGemma, що допоможе розшифрувати мову дельфінів.

Фото: podrobnosti.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідницька лабораторія Google DeepMind представила нову велику мовну модель DolphinGemma, яка покликана допомогти вивченню вокалізації дельфінів. Розробка ґрунтується на даних Wild Dolphin Project — некомерційної організації, що досліджує поведінку атлантичних афалінів у природному середовищі.

Як повідомили в Google, модель здатна генерувати звукові послідовності, схожі на ті, що використовують дельфіни для комунікації. При цьому DolphinGemma досить легка та ефективна — її можна запускати навіть на смартфонах.

Основне завдання моделі — виявлення повторюваних звукових шаблонів, кластерів і послідовностей. Це може дати змогу дослідникам краще зрозуміти структуру та потенційне значення звуків, які дельфіни використовують у спілкуванні.

Для польових досліджень команда Wild Dolphin Project застосовуватиме систему CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry). Вона дозволяє розпізнавати, записувати й відтворювати окремі звукові патерни дельфінів. Усередині цієї підводної системи буде встановлено смартфон Google Pixel 9 із завантаженою моделлю DolphinGemma.

Очікується, що таке поєднання штучного інтелекту та підводних технологій допоможе зробити крок уперед у розшифруванні мови морських ссавців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.