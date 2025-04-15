Google учит ИИ разговаривать на языке дельфинов

В Google создали модель искусственного интеллекта DolphinGemma, которая поможет расшифровать язык дельфинов.

Фото: podrobnosti.ua

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Исследовательская лаборатория Google DeepMind представила новую большую языковую модель DolphinGemma, которая призвана помочь изучению вокализации дельфинов. Разработка основывается на данных Wild Dolphin Project - некоммерческой организации, исследующей поведение атлантических афалинов в естественной среде.

Как сообщили в Google, модель способна генерировать звуковые последовательности, похожие на те, что используют дельфины для коммуникации. При этом DolphinGemma достаточно легкая и эффективная - ее можно запускать даже на смартфонах.

Основная задача модели - выявление повторяющихся звуковых шаблонов, кластеров и последовательностей. Это может позволить исследователям лучше понять структуру и потенциальное значение звуков, которые дельфины используют в общении.

Для полевых исследований команда Wild Dolphin Project будет применять систему CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry). Она позволяет распознавать, записывать и воспроизводить отдельные звуковые паттерны дельфинов. Внутри этой подводной системы будет установлен смартфон Google Pixel 9 с загруженной моделью DolphinGemma.

Ожидается, что такое сочетание искусственного интеллекта и подводных технологий поможет сделать шаг вперед в расшифровке языка морских млекопитающих.

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