Практика судов
  1. В мире

Google учит ИИ разговаривать на языке дельфинов

18:45, 15 апреля 2025
В Google создали модель искусственного интеллекта DolphinGemma, которая поможет расшифровать язык дельфинов.
Google учит ИИ разговаривать на языке дельфинов
Фото: podrobnosti.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследовательская лаборатория Google DeepMind представила новую большую языковую модель DolphinGemma, которая призвана помочь изучению вокализации дельфинов. Разработка основывается на данных Wild Dolphin Project - некоммерческой организации, исследующей поведение атлантических афалинов в естественной среде.

Как сообщили в Google, модель способна генерировать звуковые последовательности, похожие на те, что используют дельфины для коммуникации. При этом DolphinGemma достаточно легкая и эффективная - ее можно запускать даже на смартфонах.

Основная задача модели - выявление повторяющихся звуковых шаблонов, кластеров и последовательностей. Это может позволить исследователям лучше понять структуру и потенциальное значение звуков, которые дельфины используют в общении.

Для полевых исследований команда Wild Dolphin Project будет применять систему CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry). Она позволяет распознавать, записывать и воспроизводить отдельные звуковые паттерны дельфинов. Внутри этой подводной системы будет установлен смартфон Google Pixel 9 с загруженной моделью DolphinGemma.

Ожидается, что такое сочетание искусственного интеллекта и подводных технологий поможет сделать шаг вперед в расшифровке языка морских млекопитающих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео