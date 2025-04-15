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Военнообязанные украинцы за границей смогут оплатить штраф от ТЦК дистанционно через Резерв+

12:05, 15 апреля 2025
Как пояснила Катерина Черногоренко, военнообязанные украинцы за границей теперь смогут возвращаться домой без нарушений.
Военнообязанные украинцы за границей смогут оплатить штраф от ТЦК дистанционно через Резерв+
Фото: Катерина Черногоренко / facebook
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Военнообязанные украинцы за границей теперь смогут возвращаться в Украину без нарушений. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий механизмы привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и законов об обороне и мобилизации №4316-IX (законопроект 12093).

Помимо скидки в 50% при добровольной оплате штрафа от ТЦК, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон предусматривает, что украинцы могут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Внедрение цифрового инструмента позволит гражданам оплачивать штрафы дистанционно, без необходимости посещать ТЦК.

Как ранее отмечала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, это упростит оплату штрафов для военнообязанных, не обновивших своевременно свои данные.

«За такое нарушение воинского учета предусмотрен штраф. Его можно будет оплатить через приложение Резерв+ без посещения ТЦК, как сейчас», — подчеркнула она.

Также закон позволит оплатить штраф украинцам, находящимся за границей, в частности тем, кто не обновил военно-учетные данные.

«Это позволит украинцам возвращаться домой без нарушений», — отметила Черногоренко.

Система будет работать следующим образом:

  • Человек в Резерв+ подает заявление, признавая нарушение.
  • В Резерв+ приходит постановление о нарушении.
  • Человек оплачивает штраф по реквизитам в приложении.
  • Оплата подтверждается, и постановление закрывается.

Черногоренко также добавила, что для военнослужащих предусмотрена полная отмена штрафов за такое нарушение. По ее словам, «украинцы получат еще один гуманный механизм взаимодействия с государством».

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, добровольно поступивших на службу, будут закрыты производства о штрафах от ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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штраф / штрафы ТЦК Резерв+ воинский учет

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