Ушел из жизни украинский кинорежиссер и сценарист Александр Муратов

На 90-м году умер заслуженный деятель искусств Украины Александр Муратов.

Фото: Dovzhenko Centre

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На 90-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, сценарист и публицист Александр Муратов. О его смерти сообщили Национальный союз кинематографистов Украины и Довженко-Центр.

Александр Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове. На протяжении десятилетий он работал в сфере кино и литературы, был заслуженным деятелем искусств Украины и кавалером ордена «За заслуги» III степени.

Среди самых известных работ режиссера - поэтическая мелодрама «Умеете ли вы жить?» (1970), а также ленты, созданные в соавторстве с Кирой Муратовой, в частности «Наш честный хлеб» (1964). Среди его творческого наследия - трилогия по произведениям Николая Хвылевого: «Танго смерти», „Долой стыд!“ и „Вальдшнепы“, а также десятки других художественных и документальных фильмов.

«Он оставил после себя свои игровые и документальные фильмы, киносценарии, литературное наследие и добрые воспоминания коллег и друзей... Достойно, плодотворно прожитую жизнь», - отметили в Союзе кинематографистов.

В 2024 году Муратов передал в Довженко-Центр часть собственной архивной коллекции. Среди переданных материалов - фотографии, фильмы, афиши, сценарии, книги, монтажные письма, а также уникальные личные документы. Часть архива режиссер передавал и раньше - в 2000 и 2003 годах.

Прощание с Александром Муратовым состоится в четверг, 17 апреля, в 11:00 в помещении Киевского крематория.

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