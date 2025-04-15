Практика судов
  1. В Украине

Ушел из жизни украинский кинорежиссер и сценарист Александр Муратов

15:06, 15 апреля 2025
На 90-м году умер заслуженный деятель искусств Украины Александр Муратов.
Ушел из жизни украинский кинорежиссер и сценарист Александр Муратов
Фото: Dovzhenko Centre
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На 90-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, сценарист и публицист Александр Муратов. О его смерти сообщили Национальный союз кинематографистов Украины и Довженко-Центр.

Александр Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове. На протяжении десятилетий он работал в сфере кино и литературы, был заслуженным деятелем искусств Украины и кавалером ордена «За заслуги» III степени.

Среди самых известных работ режиссера - поэтическая мелодрама «Умеете ли вы жить?» (1970), а также ленты, созданные в соавторстве с Кирой Муратовой, в частности «Наш честный хлеб» (1964). Среди его творческого наследия - трилогия по произведениям Николая Хвылевого: «Танго смерти», „Долой стыд!“ и „Вальдшнепы“, а также десятки других художественных и документальных фильмов.

«Он оставил после себя свои игровые и документальные фильмы, киносценарии, литературное наследие и добрые воспоминания коллег и друзей... Достойно, плодотворно прожитую жизнь», - отметили в Союзе кинематографистов.

В 2024 году Муратов передал в Довженко-Центр часть собственной архивной коллекции. Среди переданных материалов - фотографии, фильмы, афиши, сценарии, книги, монтажные письма, а также уникальные личные документы. Часть архива режиссер передавал и раньше - в 2000 и 2003 годах.

Прощание с Александром Муратовым состоится в четверг, 17 апреля, в 11:00 в помещении Киевского крематория.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео