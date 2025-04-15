Пішов з життя український кінорежисер і сценарист Олександр Муратов

На 90-му році помер заслужений діяч мистецтв України Олександр Муратов.

Фото: Dovzhenko Centre

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На 90-му році життя помер український кінорежисер, сценарист і публіцист Олександр Муратов. Про його смерть повідомили Національна спілка кінематографістів України та Довженко-Центр.

Олександр Муратов народився 21 квітня 1935 року в Харкові. Упродовж десятиліть він працював у сфері кіно та літератури, був заслуженим діячем мистецтв України та кавалером ордена «За заслуги» III ступеня.

Серед найвідоміших робіт режисера — поетична мелодрама «Чи вмієте ви жити?» (1970), а також стрічки, створені у співавторстві з Кірою Муратовою, зокрема «Наш чесний хліб» (1964). З-поміж його творчого доробку — трилогія за творами Миколи Хвильового: «Танго смерті», «Геть сором!» та «Вальдшнепи», а також десятки інших художніх і документальних фільмів.

«Він залишив після себе свої ігрові та документальні фільми, кіносценарії, літературну спадщину і добрі спогади колег та друзів... Достойно, плідно прожите життя», — зазначили у Спілці кінематографістів.

У 2024 році Муратов передав до Довженко-Центру частину власної архівної колекції. Серед переданих матеріалів — фотографії, фільми, афіші, сценарії, книги, монтажні листи, а також унікальні особисті документи. Частину архіву режисер передавав і раніше — у 2000 та 2003 роках.

Прощання з Олександром Муратовим відбудеться у четвер, 17 квітня, о 11:00 в приміщенні Київського крематорію.

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