Криптобіржа Binance тимчасово зупинила виведення коштів через збій у дата-центрі

Обробка частини ордерів триває, однак окремі операції завершуються з помилкою.

Фото: gazeta.uz

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Криптовалютна біржа Binance повідомила про порушення роботи низки сервісів через тимчасовий мережевий збій у дата-центрі Amazon Web Services (AWS). Про це йдеться на сторінці компанії в соцмережі X.

Згідно з інформацією платформи, обробка частини ордерів триває, однак окремі операції завершуються з помилкою.

У Binance зазначили, що фахівці вже займаються усуненням неполадок. У межах заходів безпеки платформа тимчасово призупинила виведення коштів.

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