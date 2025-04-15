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Кабмін вніс зміни до правил надання субсидії на оплату вартості найму житла

11:53, 15 квітня 2025
З 14 квітня органи соціального захисту населення тимчасово припиняють нарахування та виплату допомоги отримувачам, щодо яких від органу Пенсійного фонду надійшла інформація про призначення субсидії на найм житла.
Кабмін вніс зміни до правил надання субсидії на оплату вартості найму житла
Фото: liga.net
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Кабмін постановою від 11 квітня №422 вніс низку змін щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору.

Зокрема у Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабміну від 19 березня 2022 р. №333, встановлено, що компенсація не надається особам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які одержують субсидію на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, затвердженого постановою Кабміну від 25 жовтня 2024 р. №1225.

У Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженому постановою Кабміну від 20 березня 2022 р. №332 передбачено, що з 14 квітня 2025 р. орган соціального захисту населення тимчасово припиняє нарахування та виплату допомоги отримувачам, щодо яких від органу Пенсійного фонду України надійшла інформація про призначення субсидії на найм житла.

Нарахування та виплата допомоги поновлюється за умови припинення виплати субсидії на найм житла і за умови дотримання критеріїв, визначених пунктами 7, 71 і 8 цього Порядку. Для поновлення нарахування та виплати допомоги уповноважена особа подає заяву за формою згідно з додатком 5 відповідно до цього Порядку.

Нарахування та виплата допомоги здійснюється з місяця подання заяви, але не раніше місяця, що настає за місяцем припинення виплати субсидії на найм житла. У такому випадку поновлення нарахування та виплата допомоги здійснюється на строк, що не перевищує шестимісячний період призначення або продовження допомоги із урахуванням уже виплачених коштів допомоги.

Нижче наводимо зміни.

Автор: Наталя Мамченко

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