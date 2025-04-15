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Кабмин внес изменения в правила предоставления субсидии на оплату стоимости аренды жилья

11:53, 15 апреля 2025
С 14 апреля органы социальной защиты населения временно приостанавливают начисление и выплату помощи получателям, в отношении которых от органа Пенсионного фонда поступила информация о назначении субсидии на аренду жилья.
Кабмин внес изменения в правила предоставления субсидии на оплату стоимости аренды жилья
Фото: liga.net
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Кабмин постановлением от 11 апреля №422 внес ряд изменений в предоставление субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения (части жилого помещения) и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.

В частности, в Порядке компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, утвержденном постановлением Кабмина от 19 марта 2022 года №333, установлено, что компенсация не предоставляется лицам за размещение внутренне перемещенных лиц, которые получают субсидию на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения (части жилого помещения) согласно Порядку реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения (части жилого помещения) и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора, утвержденному постановлением Кабмина от 25 октября 2024 года №1225.

В Порядке предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц, утвержденном постановлением Кабмина от 20 марта 2022 года №332, предусмотрено, что с 14 апреля 2025 года орган социальной защиты населения временно приостанавливает начисление и выплату помощи получателям, в отношении которых от органа Пенсионного фонда Украины поступила информация о назначении субсидии на аренду жилья.

Начисление и выплата помощи возобновляются при условии прекращения выплаты субсидии на аренду жилья и соблюдения критериев, определенных пунктами 7, 71 и 8 этого Порядка. Для возобновления начисления и выплаты помощи уполномоченное лицо подает заявление по форме согласно приложению 5 в соответствии с этим Порядком.

Начисление и выплата помощи осуществляются с месяца подачи заявления, но не ранее месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты субсидии на аренду жилья. В таком случае возобновление начисления и выплата помощи осуществляются на срок, не превышающий шестимесячный период назначения или продления помощи с учетом уже выплаченных средств помощи.

Ниже приводим изменения.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд субсидия аренда

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