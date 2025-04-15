В Украине упростили обжалование действий регистраторов в сфере недвижимости

Отменен предельный срок для обжалования решений, действий или бездействия государственного регистратора в сфере государственной регистрации недвижимости.

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9 апреля 2025 года вступил в силу Закон Украины от 12 марта 2025 года №4292-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя». Об этом напоминает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Согласно пункту 3 части третьей Заключительных и переходных положений Закона, абзацы первый и третий части третьей статьи 37 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» изложены в новой редакции:

Решение, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины или его территориальных органов лицом, права которого нарушены, в течение двух месяцев со дня, когда такое лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

Решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства юстиции Украины могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины в течение одного месяца с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

В то же время Законом отменен предельный срок для возможности обжалования решений, действий или бездействия государственного регистратора в сфере государственной регистрации недвижимости, что является важным изменением в контексте защиты нарушенных прав.

Ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения внесены новым законом.

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