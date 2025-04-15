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Увеличилось количество жалоб на действия правоохранительных органов и адвокатов – в аппарате парламента подвели итоги

11:32, 15 апреля 2025
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в январе-марте 2025 года количество жалоб, поступивших в парламент, на действия следователей, органов дознания, волокиту со следствием выросло с 539 до 3384, а на предоставление юридической помощи и деятельность адвокатов – со 124 до 2956.
Увеличилось количество жалоб на действия правоохранительных органов и адвокатов – в аппарате парламента подвели итоги
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В январе-марте 2025 года в Верховную Раду поступило 110,4 тыс. предложений, заявлений и жалоб граждан. Об этом сообщили в аппарате парламента.
За счет массовых обращений с предложениями к законопроектам на правоохранительную тематику наиболее актуальными оказались вопросы обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, предотвращения дискриминации – 74,6 тыс., что в 3,3 раза больше, чем в январе-марте 2024 года.
Преимущественно поднимались вопросы внесения изменений в законодательство – 29,9 тыс. (40% от общего количества правоохранительных вопросов), что в 7,4 раза больше, чем в январе-марте 2024 года.

По сравнению с январем-мартом 2024 года в 2025 году увеличилось количество жалоб:
• в 2,8 раза – на действия работников правоохранительных органов (с 3548 до 9952);
• в 4,3 раза – на исполнение судебных решений (с 1282 до 5529);
• в 1,8 раза – на деятельность органов юстиции, нотариата и регистрации актов гражданского состояния (с 2013 до 3789);
• в 3,2 раза – на судебные решения и приговоры (с 1123 до 3592);
• в 6,3 раза – на действия следователей, органов дознания, волокиту со следствием (с 539 до 3384);
• в 23,8 раза – на предоставление юридической помощи, деятельность адвокатов (с 124 до 2956);
• в 3 раза – на нарушения законодательства об обращениях граждан (с 430 до 1308).
При этом в 1,1 раза сократилось количество жалоб на действия работников органов прокуратуры (с 4101 до 3772), в 4,1 раза – на действия судей (с 1473 до 356).

В январе-марте 2025 года поступило 3286 обращений относительно розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, обмена военнопленных (4,4% от общего количества правоохранительных вопросов).

Среди вопросов на оборонную тематику наиболее многочисленными были предложения к законодательству – 5835.
В 5,6 раза увеличилось количество вопросов государственной политики в сфере национальной безопасности (с 783 до 4428), в 1,1 раза – Вооруженных Сил Украины, их реформирования, перехода к профессиональной армии (с 3627 до 4013), в 1,7 раза – межгосударственных отношений Украины (с 1081 до 1886), в 5,2 раза – материально-технического обеспечения ВСУ (с 255 до 1323), в 7,7 раза – государственной политики в оборонной сфере (с 135 до 1049).

Немало обращений касалось мобилизационной подготовки и мобилизации – 2972 (10,8% от общего количества вопросов обороноспособности, суверенитета, межгосударственных и межнациональных отношений), 1775 – деятельности Службы безопасности Украины (6,4%), 1208 – деятельности Государственной пограничной службы (4,4%), 1064 – прохождения военной службы (3,8%).

Продолжали поступать отзывы о деятельности Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров – 17 тыс. (8,8% от общего количества вопросов), что в 1,3 раза больше, чем в январе-марте 2024 года. Большинство из них – 11,644 тыс. (68,4%) – касались деятельности законодательного органа, его органов, народных депутатов, реализации Верховной Радой законодательной функции, в том числе в условиях военного положения.

Вопросы социальной политики и социальной защиты населения составили 14,495 тыс. (7,5% от общего количества вопросов), что в 1,4 раза больше, чем в январе-марте 2024 года. Из них 6105 (42%) касались социальной защиты военнослужащих и членов их семей, участников и пострадавших в результате АТО/ООС, 2357 (16,2%) – содержали предложения к законодательству в сфере социальной защиты.

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат жалобы следователь

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Увеличилось количество жалоб на действия правоохранительных органов и адвокатов – в аппарате парламента подвели итоги

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