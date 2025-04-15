На Крещатике в Киеве ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

На Крещатике в Киеве временно ограничат движение транспорта отдельными полосами со среды 15 апреля до субботы 19 апреля. Об этом сообщили в КГГА.
Как отмечается, специалисты “Киевавтодора” будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны.
Ограничения будут действовать в определенные часы:
Участников дорожного движения просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.
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