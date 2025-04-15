На Хрещатику у Києві обмежать рух транспорту через ремонт дороги

На Хрещатику у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами – з середи 15 квітня до суботи 19 квітня. Про це повідомили у КМДА.
Як зазначається, фахівці “Київавтодору” будуть проводити поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.
Обмеження діятимуть у певні години:
Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути.
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