На Хрещатику у Києві обмежать рух транспорту через ремонт дороги

У центрі Києва з 15 по 19 квітня ремонтуватимуть дорожнє покриття.

Джерело фото: freepik.com

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На Хрещатику у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами – з середи 15 квітня до суботи 19 квітня. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, фахівці “Київавтодору” будуть проводити поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

Обмеження діятимуть у певні години:

15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути.

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