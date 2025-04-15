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У Києві суд зобов'язав підприємство сплатити понад 525 млн грн податкового боргу

18:09, 15 квітня 2025
Борг виник через несплату підприємством узгоджених грошових зобов’язань, які були донараховані податковою службою.
У Києві суд зобов'язав підприємство сплатити понад 525 млн грн податкового боргу
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Київський окружний адміністративний суд підтримав позицію податкової служби у справі про стягнення податкового боргу з підприємства у сумі 525,6 млн гривень.

Як повідомила Державна податкова служба України, борг виник через несплату підприємством узгоджених грошових зобов’язань, які були донараховані податковою службою.

Несплата цих сум стала підставою для звернення податківців до суду. У суді платник не надав доказів оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному або судовому порядку.

«У зв’язку з цим донараховані суми стали узгодженими, тобто офіційно визнані боргом, який потрібно сплатити», - зазначили у податковій.

Відповідно до закону, податкова має право звернутись до суду, щоб через рішення суду стягнути борг з банківських рахунків підприємства або з рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ. Якщо коштів у власності платника недостатньо, для погашення його податкового боргу контролюючий орган може продати майно, яке перебуває в податковій заставі.

У ДПС додали, що суд врахував підтвердження матеріалами справи наявності податкового боргу, дотримання податковою процедури стягнення податкового боргу, встановленої законодавством, та дійшов висновку щодо правомірності вимог податкової служби.

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суд Київ

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