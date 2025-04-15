В Киеве суд обязал предприятие уплатить более 525 млн грн налоговой задолженности

Задолженность возникла из-за неуплаты предприятием согласованных денежных обязательств, которые были доначислены налоговой службой.

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Киевский окружной административный суд поддержал позицию налоговой службы в деле о взыскании налоговой задолженности с предприятия в размере 525,6 млн гривен.

Как сообщила Государственная налоговая служба Украины, долг возник из-за неуплаты предприятием согласованных денежных обязательств, которые были доначислены налоговой службой.

Неуплата этих сумм стала основанием для обращения налоговиков в суд. В суде плательщик не предоставил доказательств обжалования налоговых уведомлений-решений в административном или судебном порядке.

«В связи с этим доначисленные суммы стали согласованными, то есть официально признанными долгом, который необходимо уплатить», — отметили в налоговой.

Согласно закону, налоговая имеет право обратиться в суд, чтобы через судебное решение взыскать долг с банковских счетов предприятия или со счетов в системе электронного администрирования НДС. Если средств в собственности плательщика недостаточно, для погашения его налоговой задолженности контролирующий орган может реализовать имущество, находящееся в налоговом залоге.

В ГНС добавили, что суд учел подтверждение материалами дела наличия налоговой задолженности, соблюдение налоговой процедур взыскания налогового долга, установленных законодательством, и пришел к выводу о правомерности требований налоговой службы.

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