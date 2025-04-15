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Продажи «в серую» на крючке – ГНС в соцсетях ищет «уклонистов» от уплаты налогов

11:30, 15 апреля 2025
Налоговая охотится на онлайн-бизнесы и в фокусе – продажи на миллионы через соцсети.
Продажи «в серую» на крючке – ГНС в соцсетях ищет «уклонистов» от уплаты налогов
Фото: parlament.ua
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Государственная налоговая служба активно отслеживает возможных уклонистов от уплаты налогов за онлайн-продажи, в частности через соцсети, маркетплейсы и телеграмм-каналы. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, внимание налоговой сосредоточено на тех, кто ежемесячно продает сотни одинаковых новых товаров - на миллионы гривен, не платя налоги. Речь идет о продажах, которые не являются реализацией подержанных или личных вещей.

«По тем планам, которые имеет налоговая служба, она заинтересуется теми субъектами хозяйствования, или физическими лицами, которые не платят налоги или торгуют «в серую», только если эти продажи достигают сотен в месяц и это однородный товар, например, телефоны, наушники, или какие-то гаджеты, или что угодно, что не было в употреблении, является новым, не является личными вещами того человека, который их продает, и объемы заработка этого человека превышают затраты налоговиков на выявление таких лиц. То есть речь идет об уклонении на миллионы гривен, что месяца. Меньшие цены не заинтересуют нашу налоговую службу», - пояснила депутат.

Выявить таких продавцов помогают данные, которые поступают через регистраторы расчетных операций (РРО). Именно на основе этих документов налоговая может отследить финансовые потоки и понять, кто реализует товары без надлежащей отчетности.

Кроме того, налоговая использует открытые источники, включая информацию из соцсетей, телеграмм-каналов и платформ онлайн-торговли. Если уровень дохода продавца соизмерим с затратами на его выявление, ГНС может отправить сообщение или инициировать проверку.

«У нас есть система, которая учитывает те документы, которые генерирует РРО (регистратор расчетных операций). Именно из этих данных налоговая и может видеть определенные потоки, которые идут через маркет-плейсы от определенных физлиц, или субъектов хозяйствования. Следовательно, именно этот информаций и будет основным источником для налоговой, для принятия мер по проверке, заплатило ли лицо налоги с того, что оно реализовало. Кроме этого, источниками информации для налоговой могут быть открытые данные - это, например, если кто-то продает что-то больших объем, через соцсети, телеграмм-каналы, маркет-плейсы. Налоговая может этим заинтересуется, если объем того, что человек зарабатывает и не платит налоги соотносятся с теми затратами, которые налоговая должна потратить для того, чтобы такое лицо обнаружить, написать его письмо «счастья», или что-то другое», - отметила Василевская-Смаглюк.

Она также добавила, что даже без усиленных мер по онлайн-продажам, налоговая уже перевыполнила план по поступлениям в госбюджет на 36 миллиардов гривен.

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