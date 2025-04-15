Збільшилася кількість скарг на дії правоохоронних органів та адвокатів – у апараті парламенту підвели підсумки

У січні-березні 2025 року до Верховної Ради надійшло 110,4 тисяч пропозицій, заяв і скарг громадян. Про це повідомили в апараті парламенту.
За рахунок надходження до парламенту масових звернень з пропозиціями до законопроектів на правоохоронну тематику у пошті Верховної Ради найактуальнішими виявилися питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації – 74,6 тисяч, що у 3,3 рази більше, ніж у січні – березні 2024 року.
Переважно порушувалися питання про внесення змін до законодавства – 29,9 тис. (40% загальної кількості правоохоронних питань), кількість яких порівняно з січнем – березнем 2024 року зросла у 7,4 рази.
Порівняно з аналогічним періодом січень-березень у 2024 році у 2025 році збільшилася кількість скарг:
У січні – березні 2025 року одержано 3286 звернень щодо розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, обміну військовополонених (4,4% загальної кількості правоохоронних питань, порушених у зверненнях громадян до Верховної Ради).
Серед питань на оборонну тематику найчисленнішими виявилися пропозиції до законодавства – 5835.
У 5,6 рази збільшилася кількість питань щодо державної політики у сфері національної безпеки (з 783 до 4428), в 1,1 раза – Збройних Сил України, їх реформування, переходу до професійної армії (з 3627 до 4013), в 1,7 рази – міждержавних відносин України (з 1081 до 1886), в 5,2 рази – матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України (з 255 до 1323), в 7,7 рази – державної політики в оборонній сфері (з 135 до 1049).
Непоодинокими у зверненнях до Верховної Ради були питання щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації – 2972 (10,8% загальної кількості питань обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин), 1775 – діяльності Служби безпеки України (6,4%), 1208 – діяльності Державної прикордонної служби (4,4%), 1064 – проходження військової служби (3,8%).
Продовжували надходити відгуки про діяльність Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів – 17 тис. (8,8% загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян до Верховної Ради України), що у 1,3 раза більше, ніж у січні – березні 2024 року. Більшість з них – 11,644 тис. (68,4%) – стосувалися питань діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні, його органів, народних депутатів, реалізації Верховною Радою законодавчої функції, зокрема в умовах воєнного стану.
Не залишалися поза увагою громадян питання соціальної політики та соціального захисту населення – 14,495 тис. (7,5% загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян до Верховної Ради України), що у 1,4 раза більше, ніж у січні – березні 2024 року. З них 6105 (42% загальної кількості питань соціального спрямування) стосувалися соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, учасників та постраждалих внаслідок АТО/ООС, 2357 (16,2%) – містили пропозиції до законодавства у сфері соціального захисту.
Автор: Наталя Мамченко
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