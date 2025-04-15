Збільшилася кількість скарг на дії правоохоронних органів та адвокатів – у апараті парламенту підвели підсумки

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року в січні-березні 2025 року кількість скарг, які надійшли до парламенту, на дії слідчих, органів дізнання, тяганину із слідством зросла з 539 до 3384, а щодо надання правничої допомоги, діяльності адвокатів – зі 124 до 2956.

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У січні-березні 2025 року до Верховної Ради надійшло 110,4 тисяч пропозицій, заяв і скарг громадян. Про це повідомили в апараті парламенту.

За рахунок надходження до парламенту масових звернень з пропозиціями до законопроектів на правоохоронну тематику у пошті Верховної Ради найактуальнішими виявилися питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації – 74,6 тисяч, що у 3,3 рази більше, ніж у січні – березні 2024 року.

Переважно порушувалися питання про внесення змін до законодавства – 29,9 тис. (40% загальної кількості правоохоронних питань), кількість яких порівняно з січнем – березнем 2024 року зросла у 7,4 рази.

Порівняно з аналогічним періодом січень-березень у 2024 році у 2025 році збільшилася кількість скарг:

у 2,8 рази – на дії працівників правоохоронних органів (з 3548 до 9952 у січні – березні 2025 року)

у 4,3 рази – щодо виконання судових рішень (з 1282 до 5529)

в 1,8 рази – щодо діяльності органів юстиції, нотаріату та реєстрації актів цивільного стану (з 2013 до 3789)

у 3,2 рази – на судові рішення та вироки (з 1123 до 3592)

у 6,3 рази – на дії слідчих, органів дізнання, тяганину із слідством (з 539 до 3384)

у 23,8 рази – щодо надання правничої допомоги, діяльності адвокатів (з 124 до 2956)

у 3 рази – повідомлень про порушення законодавства про звернення громадян (з 430 до 1308)

Натомість в 1,1 рази зменшилася кількість скарг на дії працівників органів прокуратури (з 4101 до 3772), в 4,1 рази – на дії суддів (з 1473 до 356).

У січні – березні 2025 року одержано 3286 звернень щодо розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, обміну військовополонених (4,4% загальної кількості правоохоронних питань, порушених у зверненнях громадян до Верховної Ради).

Серед питань на оборонну тематику найчисленнішими виявилися пропозиції до законодавства – 5835.

У 5,6 рази збільшилася кількість питань щодо державної політики у сфері національної безпеки (з 783 до 4428), в 1,1 раза – Збройних Сил України, їх реформування, переходу до професійної армії (з 3627 до 4013), в 1,7 рази – міждержавних відносин України (з 1081 до 1886), в 5,2 рази – матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України (з 255 до 1323), в 7,7 рази – державної політики в оборонній сфері (з 135 до 1049).

Непоодинокими у зверненнях до Верховної Ради були питання щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації – 2972 (10,8% загальної кількості питань обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин), 1775 – діяльності Служби безпеки України (6,4%), 1208 – діяльності Державної прикордонної служби (4,4%), 1064 – проходження військової служби (3,8%).

Продовжували надходити відгуки про діяльність Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів – 17 тис. (8,8% загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян до Верховної Ради України), що у 1,3 раза більше, ніж у січні – березні 2024 року. Більшість з них – 11,644 тис. (68,4%) – стосувалися питань діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні, його органів, народних депутатів, реалізації Верховною Радою законодавчої функції, зокрема в умовах воєнного стану.

Не залишалися поза увагою громадян питання соціальної політики та соціального захисту населення – 14,495 тис. (7,5% загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян до Верховної Ради України), що у 1,4 раза більше, ніж у січні – березні 2024 року. З них 6105 (42% загальної кількості питань соціального спрямування) стосувалися соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, учасників та постраждалих внаслідок АТО/ООС, 2357 (16,2%) – містили пропозиції до законодавства у сфері соціального захисту.

Автор: Наталя Мамченко

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