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В Україні спростили оскарження дій реєстраторів у сфері нерухомості

11:55, 15 квітня 2025
Скасовано граничний строк для оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора у сфері державної реєстрації нерухомості.
В Україні спростили оскарження дій реєстраторів у сфері нерухомості
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9 квітня 2025 року набув чинності Закон України від 12 березня 2025 року №4292-IX «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача». Про це нагадує Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Згідно з пунктом 3 частини третьої Прикінцевих та перехідних положень Закону, абзаци перший і третій частини третьої статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викладено в новій редакції:

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом одного місяця з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав.

Водночас Законом скасовано граничний строк для можливості оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора у сфері державної реєстрації нерухомості, що є важливою зміною в контексті захисту порушених прав.

Раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни внесені новим законом. 

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