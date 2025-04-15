Криптобиржа Binance временно остановила вывод средств из-за сбоя в дата-центре

Обработка части ордеров продолжается, однако отдельные операции завершаются с ошибкой.

Фото: gazeta.uz

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Криптовалютная биржа Binance сообщила о нарушении работы ряда сервисов из-за временного сетевого сбоя в дата-центре Amazon Web Services (AWS). Об этом говорится на странице компании в соцсети X.

Согласно информации площадки, обработка части ордеров продолжается, однако отдельные операции завершаются с ошибкой.

В Binance отметили, что специалисты уже занимаются устранением неполадок. В рамках мер предосторожности платформа временно приостановила вывод средств.

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