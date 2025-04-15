Військовозобов’язані українці за кордоном зможуть сплатити штраф від ТЦК дистанційно через Резерв+

Як пояснила Катерина Черногоренко, військовозобов’язані українці за кордоном тепер зможуть повертатися додому без порушень.

Фото: Катерина Черногоренко / facebook

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Військовозобов’язані українці за кордоном тепер зможуть повертатися в Україну без порушень. Так, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким удосконалено механізми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законів про оборону і мобілізацію №4316-IX (законопроект 12093).

Крім знижки у 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК, як раніше писала «Судово-юридична газета», закон передбачає, що українці можуть сплатити штраф у застосунку Резерв+.

Впровадження цифрового інструменту дозволить громадянам сплачувати штрафи дистанційно, без необхідності відвідування ТЦК.

Як раніше зазначала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

«За таке порушення військового обліку передбачений штраф. Його можна буде оплатити через застосунок Резерв+ без відвідувань ТЦК, як зараз», підкреслила вона.

Також закон дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном, зокрема тим, які не оновили військово-облікові дані.

«Це дозволить українцям повертатися додому без порушень» – зазначила Черногоренко.

Це працюватиме наступним чином:

Людина в Резерв+ подає заяву, що визнає порушення

У Резерв+ надходить постанова про порушення

Людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку

Оплата підтверджується і постанова закривається.

Черногоренко також додала, що для військовослужбовців передбачається повне скасування штрафів за таке порушення. За її словами, «українці отримають ще один людяний механізм взаємодії з державою».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цей закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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