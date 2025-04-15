14 тыс грн за успешный экзамен по вождению в сервисном центре МВД — разоблачили инструктора автошколы

Инструктор автошколы за взятку обещал договориться с должностными лицами сервисного центра о успешной сдаче практического экзамена.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении одному из инструкторов столичной автошколы в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц одного из Территориальных сервисных центров МВД Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, инструктор автошколы подыскивал «клиентов» среди учеников, которые хотят получить водительское удостоверение и имеют трудности со сдачей экзаменов в Территориальных сервисных центрах МВД Украины.

В дальнейшем он обещал договориться с должностными лицами сервисного центра об успешной сдаче практического экзамена.

«За это будущий водитель должен был заплатить 14 000 гривен.

В ходе досудебного расследования зафиксирован факт получения подозреваемым денег от ученика», — сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники незаконной схемы, в частности из числа должностных лиц Территориального сервисного центра МВД Украины.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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