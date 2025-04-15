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ВСП уволил судей Оксану Терещенко и Андрея Вергелеса по общим основаниям

12:38, 15 апреля 2025
ВСП рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей.
ВСП уволил судей Оксану Терещенко и Андрея Вергелеса по общим основаниям
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Во вторник, 15 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить Терещенко Оксану Ивановну с должности судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Также Совет решил уволить Вергелеса Андрея Валерьевича с должности судьи Винницкого окружного административного суда по собственному желанию.

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