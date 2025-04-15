ВСП уволил судей Оксану Терещенко и Андрея Вергелеса по общим основаниям

ВСП рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 15 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить Терещенко Оксану Ивановну с должности судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Также Совет решил уволить Вергелеса Андрея Валерьевича с должности судьи Винницкого окружного административного суда по собственному желанию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.