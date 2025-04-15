Nissan сокращает производство популярного внедорожника из-за новых пошлин США

Nissan сократит выпуск на 13 тысяч авто Rogue из-за пошлин.

Фото: Reuters

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Японская компания Nissan планирует сократить производство своего самого популярного внедорожника в США - модели Rogue - в период с мая по июль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причиной изменений стали новые импортные пошлины США, которые повлияли на производственные планы мировых автопроизводителей. В частности, решение президента Дональда Трампа ввести 25% пошлину на автомобили, собранные за пределами США, нарушило стабильность глобальных цепочек поставок.

Nissan, третий по величине производитель автомобилей в Японии, оказался особенно уязвимым к таким изменениям. Американский рынок остается ключевым для компании - в прошлом году более четверти всех продаж приходилась именно на США. Значительная часть этих авто была изготовлена на предприятиях в Японии и Мексике.

Согласно планам, Nissan уменьшит производство модели Rogue на 13 тысяч единиц на заводе в Кюсю - это более пятой части от 62 тысяч таких автомобилей, проданных в США за первый квартал этого года. Предприятие, расположенное на юго-западе Японии, является крупнейшим заводом компании.

Из-за уменьшения объемов работники завода будут работать меньше часов в период с мая по июль. В некоторые дни производство будет полностью останавливаться. В то же время предприятие продолжит работать в две смены ежедневно.

Как уточнил источник, компания планирует позже пересмотреть график производства, учитывая дальнейшие решения США по импортным пошлинам.

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