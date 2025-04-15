В Николаеве наказали поклонницу российской музыки, которая публично включала ее в автомобиле

Женщина свои действия объяснила состоянием алкогольного опьянения, указали в полиции.

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В Николаеве полиция привлекла к административной ответственности владельцу автомобиля за публичное прослушивание российской музыки.

Как сообщили в полиции области, 14 апреля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором граждане в Корабельном микрорайоне публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей.

Таким образом, правоохранители оперативно установили личность владельца авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения, указали в полиции.

На женщину сотрудники полиции составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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