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Кабмін погодив звільнення голови Сумської ОДА Володимира Артюха

12:58, 15 квітня 2025
Уряд підтримав звільнення голови Сумської обласної державної Володимира Артюха.
Кабмін погодив звільнення голови Сумської ОДА Володимира Артюха
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Кабінет Міністрів під час засідання Уряду у вівторок, 15 квітня, погодив проекти указів Президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, Кабмін погодив звільнення Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. На його місце погоджено кандидатуру Григорова Олега Олексійовича.

Також погоджено звільнення Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. Його посаду обійме Харченко Олексій Андрійович – його погодив Уряд.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у квітні 2023 року призначив головою Сумської обласної державної адміністрації ексзаступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Володимира Артюха.

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