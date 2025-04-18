Кабмін опублікував текст Меморандуму щодо угоди про корисні копалини зі США

У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.

Фото: East news

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.

18 квітня Уряд опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копали, який напередодні підписали українська та американська делегації.

Угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Як свідчить текст меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Юлія Свириденко заявила про значний прогрес щодо угоди зі США про корисні копалини: «Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді».

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