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Угода про корисні копалини: Шмигаль і Бессент зустрінуться 21 квітня для завершення дискусій про створення інвестфонду

10:25, 18 квітня 2025
Переговори щодо остаточного договору мають завершитись 26 квітня.
Угода про корисні копалини: Шмигаль і Бессент зустрінуться 21 квітня для завершення дискусій про створення інвестфонду
Фото: Денис Шмигаль
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21 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться у Вашингтоні з міністром фінансів США Скоттом Бессентом для завершення технічних дискусій про створення інвестфонду в межах угоди про корисні копалини. Про це йдеться в тексті Меморандуму про наміри, який оприлюднив Кабмін.

Очікується, що переговорні групи доповідатимуть про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення дискусій до цієї дати і якнайшвидшого підписання угоди.

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон у тиждень, що починається з 21 квітня 2025 року, для зустрічі з міністром фінансів США Бессентом та надання високорівневої підтримки завершенню технічних переговорів. Очікується, що робочі групи представлять звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення домовленостей до цієї дати або якнайшвидше після неї», — йдеться в тексті.

Як повідомлялося, Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини.

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США Україна Денис Шмигаль

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