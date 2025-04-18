Соглашение о полезных ископаемых: Шмыгаль и Бессент встретятся 21 апреля для завершения дискуссий о создании инвестфонда

Переговоры по окончательному договору должны завершиться 26 апреля.

Фото: Денис Шмыгаль

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21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом для завершения технических дискуссий по созданию инвестиционного фонда в рамках соглашения по полезным ископаемым. Об этом говорится в тексте Меморандума о намерениях, обнародованном Кабмином.

Ожидается, что переговорные группы представят доклад о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и как можно более скорого подписания соглашения.

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на неделе, начинающейся 21 апреля 2025 года, для встречи с министром финансов США Бессентом и оказания высокоуровневой поддержки завершению технических переговоров. Ожидается, что рабочие группы представят доклад о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения договоренностей к этой дате или как можно скорее после нее», — говорится в тексте.

Как сообщалось ранее, Украина и США подписали Меморандум о соглашении по полезным ископаемым.

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