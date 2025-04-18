Perplexity интегрирует своего ИИ-ассистента в смартфоны Motorola и ведет переговоры с Samsung

ИИ-стартап Perplexity заходит на рынок смартфонов.

Фото: Forbes.ua

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Искусственный интеллект от стартапа Perplexity появится на смартфонах Motorola - компания подписала соглашение об интеграции собственного ассистента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями договоренности.

В рамках соглашения Perplexity станет предустановленным приложением на устройствах Motorola. В частности, для серии складных смартфонов Razr будет разработан специальный интерфейс. Предполагается, что этот ассистент станет альтернативой Gemini - продукта Google.

Параллельно Perplexity ведет переговоры с Samsung относительно аналогичного сотрудничества. Возможные варианты включают как установку ИИ-ассистента по умолчанию, так и предварительную загрузку приложения на новые смартфоны компании. Впрочем, окончательные условия еще не согласованы.

Договоренности с Samsung осложняет то, что компания уже тесно сотрудничает с Alphabet Inc. Google предоставляет Samsung не только поисковые сервисы, но и ключевые ИИ-функции на устройствах. Однако интерес к Perplexity продолжается: в прошлом году инвестиционное подразделение Samsung NEXT вложило средства в этот стартап.

Сейчас Motorola предлагает собственные ИИ-решения вместе с доступом к Google Gemini. В Samsung также используется двойная модель - фирменный Bixby и искусственный интеллект Google.

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