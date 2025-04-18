Perplexity інтегрує свого ШІ-асистента в смартфони Motorola і веде переговори з Samsung

ШІ-стартап Perplexity заходить на ринок смартфонів.

Фото: Forbes.ua

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Штучний інтелект від стартапу Perplexity з’явиться на смартфонах Motorola — компанія підписала угоду про інтеграцію власного асистента. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з деталями домовленості.

У межах угоди Perplexity стане попередньо встановленим додатком на пристроях Motorola. Зокрема, для серії складаних смартфонів Razr буде розроблено спеціальний інтерфейс. Передбачається, що цей асистент стане альтернативою Gemini — продукту Google.

Паралельно Perplexity веде переговори з Samsung щодо аналогічної співпраці. Можливі варіанти включають як встановлення ШІ-асистента за замовчуванням, так і попереднє завантаження застосунку на нові смартфони компанії. Утім, остаточні умови ще не узгоджені.

Домовленості з Samsung ускладнює те, що компанія вже тісно співпрацює з Alphabet Inc. Google надає Samsung не лише пошукові сервіси, а й ключові ШІ-функції на пристроях. Однак інтерес до Perplexity триває: минулого року інвестиційний підрозділ Samsung NEXT вклав кошти у цей стартап.

Наразі Motorola пропонує власні ШІ-рішення разом з доступом до Google Gemini. У Samsung також використовується подвійна модель — фірмовий Bixby та штучний інтелект Google.

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