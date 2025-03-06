Залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші — в Одесі судитимуть групу зловмисників

Фігуранти, представляючись співробітниками поліції і ТЦК, залякували чоловіків призовного віку та вимагали гроші для вирішення цього питання.

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В Одесі судитимуть чотирьох зловмисників, які під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК вимагали у одеситів гроші. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачені вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. А у разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання.

Так, в одному з випадків зловмисники отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому — майже 41 тис гривень.

Після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг», що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією.

Обвинувачених затримали у листопаді 2024 року під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів від чергового потерпілого.

В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.

До складу угруповання увійщли особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою.

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