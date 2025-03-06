Белый дом не удалял страницу о соглашении по безопасности с Украиной – она архивирована вместе с другими

Все страницы сайта Белого дома времен администрации Джо Байдена перенесены в архив, поэтому могут не работать.

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6 марта в СМИ появилась информация о якобы удалении с сайта Белого дома страницы, посвященной соглашению по безопасности между Украиной и США, подписанному в июне 2024 года.

Вместе с тем, судя по сайту Белого дома, после инаугурации Дональда Трампа он был полностью обновлен.

Новости и заявления начинаются с 20 января 2025 года.

Новости, заявления и документы, опубликованные до этой даты, перенесены на сайт «bidenwhitehouse» и архивированы. Среди них также находится текст Двустороннего соглашения по безопасности между США и Украиной.

«Это исторический материал, «замороженный во времени». Веб-сайт больше не обновляется, а ссылки на внешние ресурсы и некоторые внутренние страницы могут не работать», – говорится на сайте «bidenwhitehouse».

Автор: Наталя Мамченко

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