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Налоговики напомнили, с какого времени начинается начисление пени

22:18, 6 марта 2025
Пеню начисляют на сумму налогового долга после истечения установленных законодательством сроков погашения согласованного денежного обязательства.
Налоговики напомнили, с какого времени начинается начисление пени
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Главное управление ГНС в Волынской области напомнило налогоплательщикам, с какого момента начинается начисление пени.

В соответствии со ст. 129 Налогового кодекса Украины, после истечения установленных законодательством сроков погашения согласованного денежного обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.

Если сумма денежного обязательства определяется налогоплательщиком самостоятельно, начисление пени начинается после истечения 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты обязательства, и заканчивается в день зачисления средств на соответствующий бюджетный счет либо в других случаях погашения налогового долга.

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения, исходя из 100 процентов годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на каждый такой день.

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