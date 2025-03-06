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Посадовця ТРО на Одещині підозрюють в організації схеми заробітку на демобілізації бійців

21:06, 6 березня 2025
5 березня посадовця затримали під час одержання 6 тисяч доларів США.
Посадовця ТРО на Одещині підозрюють в організації схеми заробітку на демобілізації бійців
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У Державному бюро розслідувань повідомили, що посадовця однієї з військових частин ТРО на Одещині підозрюють у тому, що він за гроші намагався організувати оборудку з незаконної демобілізації військовослужбовця. Як вказується, про підозру йому повідомили працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції.

«Встановлено, що у лютому цього року посадовець повідомив одному з бійців, що може допомогти йому завершити військову службу. За 12 тис. доларів США він обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для подальшої демобілізації військовослужбовця за станом здоров’я. 5 березня 2025 року фігуранта затримали під час одержання частини оплати за послугу у сумі 6 тис. доларів США», - вказали у ДБР.

Як зазначається, наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та військових, які встигли скористатись послугою.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 3692 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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гроші ДБР затримання військовослужбовці

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