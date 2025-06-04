В Україні розпочався сезон холери – МОЗ посилило епіднагляд

До жовтня МОЗ посилює моніторинг холери в Україні.

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Із червня в Україні почався посилений епідемічний сезон спостереження за холерою, який триватиме до жовтня. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, країна підтримує постійний епіднагляд, аби запобігти занесенню хвороби з-за кордону та вчасно зреагувати у випадку загрози.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у кожній області вже готові протиепідемічні групи швидкого реагування, визначені лікарні для госпіталізації потенційних хворих і створено запаси необхідних медикаментів. У разі виявлення важких випадків гострих кишкових інфекцій проводитимуть додаткові лабораторні дослідження для виключення холери.

За останнім звітом Європейського центру з контролю та профілактики захворювань (ECDC), з початку 2025 року до 2 травня у світі зареєстровано понад 111 тисяч випадків холери, з яких понад 1,5 тисячі — летальні. Найбільше випадків фіксують в Африці, Азії та на Близькому Сході. Попри низький ризик зараження для подорожуючих, в Україні враховують транскордонні загрози.

У межах посиленого нагляду фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) проводять моніторинг не лише серед пацієнтів, а й у довкіллі — досліджують зразки води, зокрема зі стічних вод, річок і морів. Минулого року під час сезону спостереження перевірили понад 13 тисяч пацієнтів та майже 10 тисяч проб води — спалахів холери не зафіксовано.

До роботи також залучають спеціалізовані лабораторії та треновані кадри. На базі філії протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова щосезону проводять навчання з діагностики холери, зокрема з використанням ПЛР-методів і швидких тестів на виявлення бактерії Vibrio cholerae.

МОЗ нагадує: холера — це гостра інфекційна хвороба, яка передається через забруднену воду, їжу або контактно-побутовим шляхом. Без своєчасного лікування вона може спричинити сильне зневоднення і навіть смерть.

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