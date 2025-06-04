Практика судів
  1. В Україні

В Україні розпочався сезон холери – МОЗ посилило епіднагляд

08:48, 4 червня 2025
До жовтня МОЗ посилює моніторинг холери в Україні.
В Україні розпочався сезон холери – МОЗ посилило епіднагляд
Фото: 18000
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із червня в Україні почався посилений епідемічний сезон спостереження за холерою, який триватиме до жовтня. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, країна підтримує постійний епіднагляд, аби запобігти занесенню хвороби з-за кордону та вчасно зреагувати у випадку загрози.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у кожній області вже готові протиепідемічні групи швидкого реагування, визначені лікарні для госпіталізації потенційних хворих і створено запаси необхідних медикаментів. У разі виявлення важких випадків гострих кишкових інфекцій проводитимуть додаткові лабораторні дослідження для виключення холери.

За останнім звітом Європейського центру з контролю та профілактики захворювань (ECDC), з початку 2025 року до 2 травня у світі зареєстровано понад 111 тисяч випадків холери, з яких понад 1,5 тисячі — летальні. Найбільше випадків фіксують в Африці, Азії та на Близькому Сході. Попри низький ризик зараження для подорожуючих, в Україні враховують транскордонні загрози.

У межах посиленого нагляду фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) проводять моніторинг не лише серед пацієнтів, а й у довкіллі — досліджують зразки води, зокрема зі стічних вод, річок і морів. Минулого року під час сезону спостереження перевірили понад 13 тисяч пацієнтів та майже 10 тисяч проб води — спалахів холери не зафіксовано.

До роботи також залучають спеціалізовані лабораторії та треновані кадри. На базі філії протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова щосезону проводять навчання з діагностики холери, зокрема з використанням ПЛР-методів і швидких тестів на виявлення бактерії Vibrio cholerae.

МОЗ нагадує: холера — це гостра інфекційна хвороба, яка передається через забруднену воду, їжу або контактно-побутовим шляхом. Без своєчасного лікування вона може спричинити сильне зневоднення і навіть смерть.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОЗ медицина лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник голови ДСА з питань цифровізації отримав дисциплінарну справу – що відомо

На посадовця Державної судової адміністрації поскаржився Господарський суд Києва.

Військовослужбовець за контрактом, який вчинив СЗЧ, несе відповідальність навіть, якщо повернувся на службу, але не доповів про прибуття командиру – Верховний Суд

При цьому для кримінальної відповідальності не потрібно підтверджувати факт зникнення з місця несення служби матеріалами службового розслідування, зазначив Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про закриття частини даних щодо підприємств ОПК в публічних реєстрах

Законопроект передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, держателем відповідного реєстру в порядку, визначеному Кабміном.

Володимир Зеленський підписав закон про реформу зарплат та премій держслужбовців – що зміниться

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, має становити не менше 7570 грн.

Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ та змінив командувача Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем ЗСУ

Президент також призначив Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва