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У Viber з’явився штучний інтелект— як скористатися новим помічником Copilot

19:49, 3 червня 2025
Користувачі можуть безплатно спілкуватися з Copilot напряму в чаті, щоб отримувати відповіді, перекладати тексти, створювати зображення.
У Viber з’явився штучний інтелект— як скористатися новим помічником Copilot
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У месенджері Viber з’явився новий помічник — чат-бот Copilot від Microsoft, що працює на базі штучного інтелекту. Його вже можна протестувати безкоштовно в останній версії застосунку.

Тепер користувачі можуть прямо в Viber звертатися до Copilot, щоб швидко отримати відповіді на запитання, перекладати тексти, генерувати зображення або навіть планувати події й шукати ідеї для подарунків.

Як пояснили в компанії Viber, партнерство з Microsoft покликане зробити штучний інтелект максимально зручним і доступним — без потреби встановлювати додаткові додатки чи проходити реєстрацію.

У Microsoft додають, що інтеграція з месенджером відкриває нові можливості використання Copilot як у повсякденному житті, так і в роботі.

Щоб почати спілкування з Copilot, достатньо просто відкрити чат і написати йому перше повідомлення.

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штучний інтелект технології Microsoft ШІ Viber

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