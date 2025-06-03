У Viber появился искусственный интеллект — как воспользоваться новым помощником Copilot

Пользователи могут бесплатно общаться с Copilot напрямую в чате, чтобы получать ответы, переводить тексты, создавать изображения.

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В мессенджере Viber появился новый помощник — чат-бот Copilot от Microsoft, работающий на базе искусственного интеллекта. Его уже можно протестировать бесплатно в последней версии приложения.

Теперь пользователи могут прямо в Viber обращаться к Copilot, чтобы быстро получать ответы на вопросы, переводить тексты, генерировать изображения или даже планировать события и искать идеи для подарков.

Как пояснили в компании Viber, партнёрство с Microsoft направлено на то, чтобы сделать искусственный интеллект максимально удобным и доступным — без необходимости устанавливать дополнительные приложения или проходить регистрацию.

В Microsoft добавляют, что интеграция с мессенджером открывает новые возможности использования Copilot как в повседневной жизни, так и в работе.

Чтобы начать общение с Copilot, достаточно просто открыть чат и написать ему первое сообщение.

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