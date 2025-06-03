Верховная Рада одобрила законопроект о создании новых специализированных административных судов – СОАС и СААС

Верховная Рада приняла за основу законопроект 13302 о создании в Украине двух новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС). Инициатором законопроекта выступил Президент Владимир Зеленский.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия отметил, что указанные суды необходимо создать в Украине, в частности, с целью «выполнения международных обязательств» перед партнерами и донорами Украины.
Ранее, 26 февраля, Верховная Рада приняла закон о правовых основах создания и функционирования СОАС и СААС, а 24 марта его подписал Президент (законопроект 12368-1).
Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.
Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). На данный момент по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.
Для проверки добродетельности кандидатов в СОАС и СААС предлагается создать отдельный Экспертный совет.
Иностранные члены экспертного совета по проверке добросовестности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый на аренду жилья.
Таким образом, 30 дней работы одного члена экспертного совета, который постоянно не проживает в Киеве, обойдутся бюджету в 285 тысяч гривен. Если таких членов трое, то общие расходы составят 855 тысяч гривен.
Конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона об образовании этих двух судов (после вступления в силу закона, внесенного в Раду Президентом).
В течение 3 лет для установления соответствия критериям добродетельности и профессиональной компетентности действует Экспертный совет. В состав Экспертного совета входят:
Члены Экспертного совета, которые постоянно не проживают в городе Киеве, имеют право на компенсацию расходов на проживание и переезд за счет средств государственного бюджета.
Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи СОАС, СААС критериям добродетельности и/или профессиональной компетентности считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых не менее 2 предложены международными и иностранными организациями.
Если Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата или не смог принять такое заключение в случае равного количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата критериям выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.
Решение о соответствии кандидата критериям добродетельности и/или профессиональной компетентности принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных «международниками». В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.
СОАС и СААС начинают работу при условии назначения не менее половины судей соответствующего суда.
Кто может стать судьей СОАС или СААС
В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного окружного административного суда (СОАС) может участвовать лицо, которое соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи; по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СОАС; а также соответствует одному из следующих требований:
В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного апелляционного административного суда (СААС) может участвовать лицо, которое соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи; по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СААС; а также соответствует одному из следующих требований:
Подсудность
Статья 22 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) дополняется частью 6, согласно которой Специализированному окружному административному суду (СОАС) как суду первой инстанции подсудны административные дела:
Автор: Наталя Мамченко
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