Опубликовали инструкцию, как получить электронное направление на ВВК через Резерв+

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко опубликовала краткую инструкцию, как получить электронное направление через Резерв+.
Алгоритм действий:
Она добавила, что далее придет направление с QR-кодом.
«Пройди ВВК: начни с направления в Резерв+», — заявила Черногоренко.
Ранее Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе.
Добавим, Министерство обороны Украины утвердило изменения в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, цель которых — упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора. Эти нововведения уже вступили в силу и касаются нескольких ключевых аспектов работы военно-врачебных комиссий.
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