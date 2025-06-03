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Опубликовали инструкцию, как получить электронное направление на ВВК через Резерв+

13:36, 3 июня 2025
Чтобы получить электронное направление на ВВК через Резерв+, нужно выполнить несколько шагов.
Опубликовали инструкцию, как получить электронное направление на ВВК через Резерв+
Фото: 24tv.ua
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Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко опубликовала краткую инструкцию, как получить электронное направление через Резерв+.

Алгоритм действий:

  1. На главном экране нажать на три точки «…»
  2. Далее выбрать «Направление на ВВК»
  3. Выбрать «Определить пригодность к военной службе»
  4. Заполнить/проверить данные и отправить запрос

Она добавила, что далее придет направление с QR-кодом.

«Пройди ВВК: начни с направления в Резерв+», — заявила Черногоренко.

Ранее Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе.

Добавим, Министерство обороны Украины утвердило изменения в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, цель которых — упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора. Эти нововведения уже вступили в силу и касаются нескольких ключевых аспектов работы военно-врачебных комиссий.

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Минобороны мобилизация ВВК Резерв+

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