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Оприлюднили інструкцію, як отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+

13:36, 3 червня 2025
Для отримання електронного направлення на ВЛК через Резерв+ треба зробити декілька кроків.
Оприлюднили інструкцію, як отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+
Фото: 24tv.ua
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Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко опублікувала коротку інструкцію, як отримати електронне направлення через Резерв+.

Алгоритм дій:

  1. На головному екрані натискає три крапочки «…»
  2. Далі обираємо «Направлення на ВЛК»
  3. добираємо «Визначити придатність до військової служби».
  4. Заповнюємо/перевіряємо дані і відправляємо запит.

Вона додала, що далі прийде направлення з QR кодом.

«Пройди ВЛК: почни з направлення в Резерв+», - заявила Черногоренко.

Раніше Міноборони затвердило зміни до положення про ВЛК, якими прискорять перевірку надання статусу непридатності до служби.

Додамо, Міністерство оборони України затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, метою яких є спрощення документообігу, пришвидшення прийняття рішень та зниження ризику помилок через людський фактор. Ці нововведення вже набрали чинності та стосуються кількох ключових аспектів роботи військово-лікарських комісій.

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Міноборони мобілізація ВЛК Резерв+

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