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В Украине начался сезон холеры – Минздрав усилил эпиднадзор

08:48, 4 июня 2025
До октября Минздрав усиливает мониторинг холеры в Украине.
В Украине начался сезон холеры – Минздрав усилил эпиднадзор
Фото: 18000
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С июня в Украине начался усиленный эпидемический сезон наблюдения за холерой, который продлится до октября. По информации Министерства здравоохранения, страна поддерживает постоянный эпиднадзор, чтобы предотвратить занесение болезни из-за рубежа и вовремя среагировать в случае угрозы.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в каждой области уже готовы противоэпидемические группы быстрого реагирования, определены больницы для госпитализации потенциальных больных и созданы запасы необходимых медикаментов. В случае выявления тяжелых случаев острых кишечных инфекций будут проводить дополнительные лабораторные исследования для исключения холеры.

По последнему отчету Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), с начала 2025 года до 2 мая в мире зарегистрировано более 111 тысяч случаев холеры, из которых более 1,5 тысячи - летальные. Больше всего случаев фиксируют в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Несмотря на низкий риск заражения для путешествующих, в Украине учитывают трансграничные угрозы.

В рамках усиленного надзора специалисты Центров контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) проводят мониторинг не только среди пациентов, но и в окружающей среде - исследуют образцы воды, в частности из сточных вод, рек и морей. В прошлом году во время сезона наблюдения проверили более 13 тысяч пациентов и почти 10 тысяч проб воды - вспышек холеры не зафиксировано.

К работе также привлекают специализированные лаборатории и тренированные кадры. На базе филиала противочумного института им. И.И. Мечникова каждый сезон проводят обучение по диагностике холеры, в частности с использованием ПЦР-методов и быстрых тестов на выявление бактерии Vibrio cholerae.

Минздрав напоминает: холера - это острая инфекционная болезнь, которая передается через загрязненную воду, пищу или контактно-бытовым путем. Без своевременного лечения она может вызвать сильное обезвоживание и даже смерть.

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