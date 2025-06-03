Ольга Булка уже возглавляла секретариат Высшего совета юстиции в 2011-2015 годах.

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Новым руководителем Секретариата Высшего совета правосудия может стать Ольга Булка, которая в настоящее время работает в должности заместителя председателя Государственной судебной администрации.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», Ольга Булка уже подала документы для проведения специальной проверки.

Отметим, что если Ольга Булка будет назначена на должность руководителя Секретариата ВСП, это будет лишь временное назначение на время действия военного положения. После окончания действия военного положения на должность руководителя Секретариата ВСП будет объявлен конкурс.

По данным «Судебно-юридической газеты», претендентом на должность временного руководителя Секретариата ВСП также была бывшая замминистра юстиции, а сейчас адвокат Светлана Глущенко.

Напомним, что Ольга Булка хорошо известна в судебной власти Украины.

В 2018-2023 годах Ольга Булка возглавляла аппарат Верховного Суда.

В 2010-2015 годах Ольга Булка работала в структуре Высшего совета юстиции, который в 2016 году был реорганизован в Высший совет правосудия. В частности, в 2011-2015 годах Ольга Булка была руководителем Секретариата Высшего совета юстиции.

Отметим, что у Секретариата ВСП руководитель отсутствует после того, как в марте 2025 года со своего поста уволился Михаил Шумило.

В 2020-2023 годах Секретариат Высшего совета правосудия возглавляла Татьяна Пархацкая, а в 2015-2020 годах – Сергей Пушкарь.

Исполняющим обязанности руководителя Секретариата ВСП сейчас является заместитель руководителя Секретариата Александр Серегин.

Автор Вячеслав Хрипун

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