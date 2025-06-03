В Киеве женщина во время тест-драйва перепутала газ с тормозами и въехала в дерево

Женщина попросила затестить авто, которое мужчина выставил на продажу, однако попала в ДТП.

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В Киеве во время просмотра авто на продажу произошло ДТП - потенциальная покупательница попросила проехаться и за рулем перепутала педаль газа с тормозом и въехала в дерево. Происшествие случилось на бульваре Верховной Рады. Об этом сообщили очевидцы инцидента.

По словам свидетелей, мужчина выставил автомобиль на продажу, и одна из желающих купить машину попросила совершить тестовую поездку. Однако во время разворота женщина нажала не на ту педаль, в результате чего авто выехало с проезжей части и столкнулось с деревом. На место происшествия прибыла скорая.

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