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Верховная Рада приняла закон о введении в Украине новых банков финансовой инклюзии

14:07, 3 июня 2025
Банки финансовой инклюзии помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан, так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.
Верховная Рада приняла закон о введении в Украине новых банков финансовой инклюзии
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Верховная Рада 3 июня приняла в целом как закон доработанный законопроект 13018-д о развитии финансовой инклюзии. Им предлагается ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Главной задачей его деятельности предлагается определить обслуживание клиентов, которые сейчас не имеют стабильного доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).

Как объясняют авторы, война приводит, среди прочего, к тяжелым последствиям в сфере доступа населения и микропредприятий к финансовым услугам, а именно: непосредственные потери сети банковских отделений из-за разрушений; сокращение отделений банков из-за рисков безопасности, потеря рентабельности (рост затрат на поддержание бесперебойности и персонала, потери бизнеса из-за уменьшения плотности населения, рост кредитного риска); увеличение нагрузки на отделения банков в более безопасных регионах страны из-за внутренней миграции; снижение уровня доступности обслуживания в работающих отделениях банков; проблемы использования дистанционного обслуживания из-за отсутствия связи; рост количества лиц, которые из-за социально-экономических факторов теряют возможность пользоваться стандартными банковскими услугами.

В частности, с начала полномасштабного вторжения сеть отделений банков Украины сократилась на 1 582 единицы, работающих банкоматов – на 2 579 единиц. Указанные обстоятельства негативно повлияли на финансовую инклюзию как граждан Украины, так и микропредприятий, особенно в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения.

Следовательно, предлагается создать новый вид банка, а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии. Предусматривается, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления и прочее.

Как указал глава налогового Комитета парламента Даниил Гетманцев, банки финансовой инклюзии помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины банк

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Верховная Рада приняла закон о введении в Украине новых банков финансовой инклюзии

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