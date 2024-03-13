У Києві судитимуть жінку, яка під час застілля тяжко поранила співмешканця

Жінку, яка нанесла ножове поранення співмешканцю під час застілля, чекає до 8 років в'язниці.

У Києві судитимуть жінку, яка тяжко поранила свого співмешканця. Злочинка вчинилася під час застілля, коли підозрювана викликала сварку з чоловіком та ударила його ножем. Жінка перебувала під вартою протягом слідства, а тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Відомості про інцидент надійшли до поліції у січні поточного року, коли медики швидкої допомоги повідомили про чоловіка з ножовим пораненням в квартирі в Дніпровському районі. Пізніше встановлено, що потерпілий отримав поранення під час конфлікту зі своєю цивільною дружиною, з якою вони відпочивали разом з друзями. Під впливом алкоголю жінка спричинила сварку, під час якої нанесла ножовий удар у живіт своєму співмешканцю.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, а зловмисницю затримали правоохоронці за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Після завершення досудового розслідування справа буде розглянута в суді. У зв'язку з цим 35-річну підозрювану утримували під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.