В Україні створять цифрову платформу для вирішення житлових проблем

Система аналізуватиме доходи, житлові умови, соціальний статус (зокрема для ВПО, людей з інвалідністю тощо) та автоматично пропонуватиме варіанти вирішення.

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Найближчим часом Верховна Рада планує розглянути законопроєкт 12377 «Про основні засади житлової політики», який стане стартом масштабної житлової реформи. Одним із ключових елементів документа стане створення цифрової платформи, яка допоможе громадянам підібрати інструменти для розв’язання житлових проблем. Про це повідомила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк.

Передбачається запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, що міститиме електронний реєстр заявок. Система аналізуватиме доходи, житлові умови, соціальний статус (зокрема для ВПО, людей з інвалідністю тощо) та автоматично пропонуватиме варіанти вирішення: соціальне або службове житло, пільгове кредитування, чи доступну оренду.

Очікується, що реформа дозволить відмовитися від застарілих квартирних черг, а також створить прозору систему розподілу житла, яка враховуватиме актуальні потреби громадян.

Ухвалення законопроєкту — вимога програми Юкрейн Фасіліті, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Дедлайном стоїть 4 квартал 2025 року.

Система буде відкритою і містиме дані про весь наявний державний житловий фонд і житловий фонд територіальних громад, який проведуть через масштабну інвентаризацію. Певні кроки щодо неї вже відбулися: розпочалася реалізація закону 4080-IX про інвентаризацію потенційного житла для внутрішньо переміщених осіб.

Законопроєкт 12377, який передбачає в тому числі створення електронної системи, мають провести через сесійну залу вже найближчим часом, підкреслила Шуляк. Його остаточне ухвалення у другому читанні має відбутися до кінця 4 кварталу цього року. Наступним кроком житлової реформи має стати ухвалення законопроєкту про фонд соціального житла, дедлайном якого у Юкрейн Фасіліті стоїть 4 квартал 2026 року.

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