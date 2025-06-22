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В Украине создадут цифровую платформу для решения жилищных проблем

23:59, 22 июня 2025
Система будет анализировать доходы, жилищные условия, социальный статус (в частности для ВПО, людей с инвалидностью и других категорий) и автоматически предлагать варианты решения.
В Украине создадут цифровую платформу для решения жилищных проблем
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В ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики», который станет началом масштабной жилищной реформы. Одним из ключевых элементов документа станет создание цифровой платформы, которая поможет гражданам подобрать инструменты для решения жилищных проблем. Об этом сообщила глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк.

Предусматривается запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы, которая будет содержать электронный реестр заявок. Система будет анализировать доходы, жилищные условия, социальный статус (в частности для ВПО, людей с инвалидностью и других категорий) и автоматически предлагать варианты решения: социальное или служебное жилье, льготное кредитование либо доступную аренду.

Ожидается, что реформа позволит отказаться от устаревших квартирных очередей, а также создаст прозрачную систему распределения жилья с учетом актуальных потребностей граждан.

Принятие законопроекта — требование программы Ukraine Facility, в рамках которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Крайний срок — 4 квартал 2025 года.

Система будет открытой и будет содержать данные обо всем имеющемся государственном жилищном фонде и жилищном фонде территориальных общин, которые пройдут масштабную инвентаризацию. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: начата реализация закона №4080-IX об инвентаризации потенциального жилья для внутренне перемещенных лиц.

Законопроект №12377, который, в том числе, предусматривает создание электронной системы, должен быть вынесен в сессионный зал уже в ближайшее время, подчеркнула Шуляк. Его окончательное принятие во втором чтении должно состояться до конца 4 квартала текущего года. Следующим шагом жилищной реформы должно стать принятие законопроекта о фонде социального жилья, дедлайн по которому в рамках Ukraine Facility установлен на 4 квартал 2026 года.

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