НАГС представило обновление HRMIS — новые функции для более удобной работы с отпусками госслужащих

HRMIS обновлено: новые функции для удобного планирования отпусков госслужащих.

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Информационная система управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы HRMIS получила новую версию 1.41. Разработчики представили ряд улучшений, которые сделают использование системы ещё более эффективным, сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

Ключевые обновления:

В личном кабинете сотрудника теперь доступна информация о классификационном коде должности.

Значительные улучшения интерфейса модуля «Планирование отпусков», в частности:

• более удобный ввод данных по плановым периодам;

• упрощённое утверждение и редактирование отпусков;

• новые возможности для формирования отчётности.

Пользователи могут распечатывать приказы о графике отпусков в двух форматах:

• приказ с приложением;

• график с хедером.

Добавлены новые типы отчётов:

• «График отпусков (по штатному расписанию)»;

• «График отпусков (с детализацией)»;

• «Выписка из графика отпусков».

HRMIS — это автоматизированная система сбора, обработки, хранения и защиты информации о государственных служащих и других работниках государственных органов. Она создаётся и используется для обеспечения функционирования централизованной базы данных госслужащих, а также для удовлетворения потребностей в автоматизации и цифровизации процессов, связанных с выполнением функций по управлению персоналом.

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