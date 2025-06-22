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В Киеве с понедельника, 23 июня, ограничат движение на улице Остафия Дашкевича

23:00, 22 июня 2025
Будет проводиться ремонт дороги.
В Киеве с понедельника, 23 июня, ограничат движение на улице Остафия Дашкевича
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С 23 по 25 июня в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Остафия Дашкевича. Там будет проходить ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Ремонтные работы будут выполнять дорожники КП ШЕУ Днепровского района — на участке от улицы Сулеймана Стальского до улицы Эдуарда Вильде. Асфальтирование будет проходить с 08:00 до 20:00 в течение трех дней.

Напомним, что до 6 июля по ул. Богатырской по направлению к Вышгороду частично ограничат движение транспорта.

Для водителей будут установлены знаки предупреждения с указанием объезда ремонтного участка.

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Киев дороги

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