В Киеве с понедельника, 23 июня, ограничат движение на улице Остафия Дашкевича

С 23 по 25 июня в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Остафия Дашкевича. Там будет проходить ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».
Ремонтные работы будут выполнять дорожники КП ШЕУ Днепровского района — на участке от улицы Сулеймана Стальского до улицы Эдуарда Вильде. Асфальтирование будет проходить с 08:00 до 20:00 в течение трех дней.
Напомним, что до 6 июля по ул. Богатырской по направлению к Вышгороду частично ограничат движение транспорта.
Для водителей будут установлены знаки предупреждения с указанием объезда ремонтного участка.
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