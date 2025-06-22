У Києві з понеділка, 23 червня, обмежать рух на вулиці Остафія Дашкевича

Триватиме ремонт дороги.

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Із 23 по 25 червня в Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича. Там триватиме ремонт дороги. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонтні роботи проводитимуть дорожники КП ШЕУ Дніпровського району — на ділянці від вулиці Сулеймана Стальського до вулиці Едуарда Вільде. Асфальтування триватиме з 08:00 до 20:00 упродовж трьох днів.

Нагадаємо, що до 6 липня на вул. Богатирській у напрямку до Вишгорода частково обмежать рух транспорту.

Для водіїв будуть встановлені попереджувальні знаки із вказівкою об’їзду ремонтної ділянки.

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