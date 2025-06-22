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На яких пляжах в Україні заборонено купатися — результати моніторингу води

19:22, 22 червня 2025
Через перевищення мікробіологічних та хімічних показників купання тимчасово заборонене у низці водойм.
На яких пляжах в Україні заборонено купатися — результати моніторингу води
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За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 20 червня майже кожна сьома проба води, відібрана на офіційних пляжах України, не відповідала санітарним нормам. Причиною є перевищення мікробіологічних та хімічних показників — зокрема, виявлення лактозопозитивної кишкової палички, яка може спричинити кишкові інфекції.

Результати моніторингу:

  • Із 166 проб води, відібраних для мікробіологічного аналізу, 25 (15,1%) не відповідали нормам.
  • Із 130 проб, перевірених на хімічні показники, 46 (35,4%) також виявились непридатними.

 Купатися наразі не можна:

  • Київ: пляжі «Галерний», «Передмістна слобідка», «Центральний», «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» на Дніпрі, «Вербний», «Тельбін», «Пуща-Водиця» на 5-7 лінії, «Острів Оболонь».
  • Вінницька область: пляжі «Хімік», «Гонти», «Центральний» у м. Вінниця на р. Південний Буг.
  • Волинська область: пляжі м. Ковель на р. Турія.
  • Дніпропетровська область: дитячий пляж м. Самар, пляжі м. Павлоград, «Сагайдак» м. Дніпро, м. Жовті Води.
  • Житомирська область: пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляж у Гідропарку в м. Житомир на р. Тетерів.
  • Київська область: пляж «Центральний» у м. Біла Церква, дитячий пляж «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району.

Пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

  • Львівська область: озеро Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.
  • Миколаївська область: пляжі у м. Південноукраїнськ та «Стрілка» – в м. Миколаїв (р. Інгул).
  • Полтавська область: пляжі у м. Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.
  • Рівненська область: міський пляж у м. Рівне (оз. Басів Кут).
  • Тернопільська область: пляж у м. Тернопіль.
  • Хмельницька область: міський пляж у м. Хмельницькому.
  • Чернівецька область: міський пляж у м. Чернівці.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстрованих річкових пляжів немає.

У зв’язку з війною та загрозою для населення у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади не відкриватимуть зони відпочинку на водних об’єктах.

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МОЗ вода

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